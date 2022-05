Il gol alla Bruno Giordano di Insigne è il più bello dell’Europa League – VIDEO (Di venerdì 20 maggio 2022) Un gol alla Bruno Giordano. Così definimmo il gol di Insigne contro il Legia Varsavia, a ottobre. Al volo, di controbalzo, di destro, su un pallone proveniente da destra, assist di Politano. Scrivemmo che «bisogna saper giocare a calcio per segnare un gol così». Insigne lo segnò in una partita che sembrava stregata per il Napoli. Oggi quel gol riceve un riconoscimento dalla Uefa, è stato ritenuto il più bello di questa edizione dell’Europa League. Lo mejor de Insigne ante el Legia en la tercera jornada… El jugador clave del @sscnapoliES esta noche será #UEL pic.twitter.com/bDkxYLL2dK — UEFA.com en español (@UEFAcom es) November 4, 2021 La classifica. 1 Lorenzo Insigne (Napoli 3-0 Legia) ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Un gol. Così definimmo il gol dicontro il Legia Varsavia, a ottobre. Al volo, di controbalzo, di destro, su un pallone proveniente da destra, assist di Politano. Scrivemmo che «bisogna saper giocare a calcio per segnare un gol così».lo segnò in una partita che sembrava stregata per il Napoli. Oggi quel gol riceve un riconoscimento dUefa, è stato ritenuto il piùdi questa edizione. Lo mejor deante el Legia en la tercera jornada… El jugador clave del @sscnapoliES esta noche será #UEL pic.twitter.com/bDkxYLL2dK — UEFA.com en español (@UEFAcom es) November 4, 2021 La classifica. 1 Lorenzo(Napoli 3-0 Legia) ...

