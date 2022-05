Il fotografo dell'Azovstal è stato catturato dai russi (e ha lasciato tutte le sue foto in Rete) (Di venerdì 20 maggio 2022) Dmytro Kozatskiy, conosciuto come Orest, si congeda con due tweet dalle acciaierie di Mariupol dopo quasi tre mesi di resistenza che ha raccontato attraverso i suoi scatti: «Questo è tutto, Azovstal è il luogo della mia morte e della mia vita». E lascia su Google tutti i suoi scatti Leggi su corriere (Di venerdì 20 maggio 2022) Dmytro Kozatskiy, conosciuto come Orest, si congeda con due tweet dalle acciaierie di Mariupol dopo quasi tre mesi di resistenza che ha raccontato attraverso i suoi scatti: «Questo è tutto,è il luogoa mia morte ea mia vita». E lascia su Google tutti i suoi scatti

