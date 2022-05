Il figlio di Giulio Andreotti: “Nel film di Bellocchio immagine falsata di mio padre. Era un uomo con la coscienza pulita: non andrò a vederlo” (Di venerdì 20 maggio 2022) Stefano Andreotti, figlio di Giulio, non vedrà Esterno Notte, il film di Marco Bellocchio sul sequestro di Aldo Moro: “Ho visto che il regista si è pentito dopo cinquant’anni di essere stato tra i firmatari del documento famigerato contro il commissario Luigi Calabresi: proprio adesso che ci vuole fare un film. Poi parlano di cinismo di Andreotti…”. Il terzogenito del fondatore della Dc parla al Corriere della Sera. “Spero che tra una ventina d’anni, studiando magari un po’ di carte, si penta anche dell’immagine falsata che mi dicono dia di mio padre Giulio nella sua ultima pellicola sul sequestro di Aldo Moro. Che non andrò a vedere“. Eppure, ad oggi, di pellicole su o con la presenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Stefanodi, non vedrà Esterno Notte, ildi Marcosul sequestro di Aldo Moro: “Ho visto che il regista si è pentito dopo cinquant’anni di essere stato tra i firmatari del documento famigerato contro il commissario Luigi Calabresi: proprio adesso che ci vuole fare un. Poi parlano di cinismo di…”. Il terzogenito del fondatore della Dc parla al Corriere della Sera. “Spero che tra una ventina d’anni, studiando magari un po’ di carte, si penta anche dell’che mi dicono dia di mionella sua ultima pellicola sul sequestro di Aldo Moro. Che nona vedere“. Eppure, ad oggi, di pellicole su o con la presenza ...

