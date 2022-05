Il dottor Zanon membro del Comitato Scientifico al 40esimo congresso ESSKA

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il dr. Giacomo, ortopedico di Habilita, ha partecipato in qualità didele relatore in 5 sessioni di formazione al 40°– European Society for Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, svoltosi a Parigi, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 2.000 esperti provenienti da tutto il mondo. Il dr., ortopedico di fama internazionale, responsabile dell’unità di Medicina Sportiva in Habilita, ha presentato e condiviso le proprie competenze relative alle tecniche di ricostruzione legamentose complesse, di osteotomia del ginocchio, di tendinopatia del rotuleo e degli Ischio-crurali. “Ilè stato molto apprezzato: i partecipanti sono stati più di 2.000, le aule erano sempre ...