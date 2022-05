Il dolore di Stefano Marchionne | presidente della società armatrice Ilma | ' Tragedia infernale | ho perso 5 colleghi e non capisco come'

Advertising

stefano__mosca : Ho dolore allo stomaco dalla rabbia e lacrime agli occhi dopo aver letto questo orrore! - PatriziaTenda : RT @EnzaAltieri: 'Di dolore in dolore, il dolore passerà' Ferrovia Torino Stefano Robino - VincenzoBorri18 : RT @MuseoCanova: “Canova e il dolore. Le stele Mellerio. Il rinnovamento della rappresentazione sepolcrale”. Il nuovo appuntamento espositi… - MuseoCanova : “Canova e il dolore. Le stele Mellerio. Il rinnovamento della rappresentazione sepolcrale”. Il nuovo appuntamento e… - ellebiis : @Eamlaen credo proprio di sì anche perché si giocava il giorno di santo stefano e poi ha iniziato con il dolore al… -

corriereadriatico.it

ANCONA - Era lì ad attenderli,Marchionne. A Durazzo. In quello spazio temporale vuoto di speranza , il presidente della ... Vincenzo Amanti spezza la barriera del. 'La società - rammenta -...... e abbraccia con tenerezza partecipe le Mamme e i Papà colpiti da questo immenso. Affido ... La donna verrà ascoltata nei prossimi giorni dal sostituto procuratoreGallo. Domani intanto in ... Il dolore di Stefano Marchionne, presidente della società armatrice Ilma: «Tragedia infernale, ho perso 5 coll Stefano stava percorrendo a piedi la strada di casa quando avvertì a livello del polpaccio destro un fortissimo dolore che lo fece fermare. Riprovò ad alzarsi e gli parve di stare bene. Ma dopo poco c ...ANCONA - Era lì ad attenderli, Stefano Marchionne. A Durazzo. In quello spazio temporale vuoto di speranza, il presidente della Ilma, senza abdicare al garbo, lo ricorda, soprattutto ...