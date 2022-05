Il Copasir vuole filtrare gli ospiti dei talk-show per evitare ingerenze russe (Di venerdì 20 maggio 2022) Quello che una vasta parte dell’opinione pubblica temeva pare si stia concretizzando. Il Copasir, infatti, ha completato il primo giro di audizioni ai soggetti interessati per valutare l’impatto della cosiddetta guerra ibrida (sicurezza informatica, propaganda e disinformazione) che si sta svolgendo proprio sotto ai nostri occhi, mentre in Ucraina va in scena il conflitto vero, quello fatto di armi, bombe e assalti ai civili. Dopo aver ascoltato i vertici dei servizi segreti, ma anche l’amministratore delegato della Rai e il presidente dell’Agcom, il Copasir ha valutato alcune situazioni e ha evidenziato come possano esserci, effettivamente, dei problemi di sicurezza per alcuni aspetti mediatici e informativi nel nostro Paese. Per questo potrebbe essere plausibile una cernita, con il Copasir che filtra gli ospiti delle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 maggio 2022) Quello che una vasta parte dell’opinione pubblica temeva pare si stia concretizzando. Il, infatti, ha completato il primo giro di audizioni ai soggetti interessati per valutare l’impatto della cosiddetta guerra ibrida (sicurezza informatica, propaganda e disinformazione) che si sta svolgendo proprio sotto ai nostri occhi, mentre in Ucraina va in scena il conflitto vero, quello fatto di armi, bombe e assalti ai civili. Dopo aver ascoltato i vertici dei servizi segreti, ma anche l’amministratore delegato della Rai e il presidente dell’Agcom, ilha valutato alcune situazioni e ha evidenziato come possano esserci, effettivamente, dei problemi di sicurezza per alcuni aspetti mediatici e informativi nel nostro Paese. Per questo potrebbe essere plausibile una cernita, con ilche filtra glidelle ...

