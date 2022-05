Il caso della giornalista di Domani allontanata dalla Camera per un “vestito inappropriato” (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’assistente parlamentare ha giudicato “inappropriato” il vestito che indossava, così nella giornata di ieri una giornalista del quotidiano Domani, Lisa Di Giuseppe, è stata allontanata dalla Camera, impedendole di seguire i lavori dell’Aula. Il problema, come testimoniato dalla stessa reporter, era che non avesse “le spalle sufficientemente coperte”. “Sono salita in tribuna – ha spiegato in un articolo riepilogativo di cosa le fosse capitato – per assistere al dibattito sull’informativa di Draghi. La tribuna è suddivisa in spazi che permettono agli spettatori di osservare l’aula dall’alto. Una ventina di posti, si accede attraverso un ingresso presidiato da un commesso. Mi ero appena seduta in mezzo ad altri colleghi quando si è avvicinata una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’assistente parlamentare ha giudicato “” ilche indossava, così nella giornata di ieri unadel quotidiano, Lisa Di Giuseppe, è stata, impedendole di seguire i lavori dell’Aula. Il problema, come testimoniatostessa reporter, era che non avesse “le spalle sufficientemente coperte”. “Sono salita in tribuna – ha spiegato in un articolo riepilogativo di cosa le fosse capitato – per assistere al dibattito sull’informativa di Draghi. La tribuna è suddivisa in spazi che permettono agli spettatori di osservare l’aula dall’alto. Una ventina di posti, si accede attraverso un ingresso presidiato da un commesso. Mi ero appena seduta in mezzo ad altri colleghi quando si è avvicinata una ...

Advertising

marcocappato : Da 40 giorni si erano “dimenticati” di dirgli che aveva diritto di essere aiutato a morire. La fantasia di Kafka è… - fanpage : È accaduto in Turchia dove un residente della zona ha abbattuto un muro del suo seminterrato e ha scoperto per caso… - fattoquotidiano : La Consulta fa a pezzi un altro pezzo della legge Fornero sui licenziamenti. Non a caso l’autrice è consulente del… - italy983 : @Giontoro14 @DavideHauner @GregPignataro ??? Non posso manco vedere i tweet della persona sopra che ha bloccato a caso. - redbaro93977318 : @NicolaPorro Egocentrismo in che senso? Direi che al centro porta sempre l'Ucraina e visto che ne è presidente mi… -