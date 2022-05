Il balzo in avanti di Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto degli italiani (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - Dopo molte settimane di testa-a-testa sul filo dei decimi di punto percentuale, questa settimana assistiamo a un “colpo di scena”: nella Supermedia dei sondaggi, infatti, Fratelli d'Italia compie un balzo notevole (+1,2%) e si porta al 22,4%, staccando nettamente – di quasi un punto e mezzo – il Partito Democratico. La crescita di FdI avviene in gran parte, presumibilmente, a scapito degli altri due principali partiti di centrodestra, ossia la Lega e Forza Italia, che perdono entrambi quasi mezzo punto (-0,4%) in due settimane. Si tratta di dati da prendere con cautela, persino più del solito: non solo perché stiamo pur sempre parlando di sondaggi, ma anche perché questa settimana il “paniere” su cui viene calcolata la Supermedia è meno ricco del solito, consistendo di 5 sondaggi realizzati da ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - Dopo molte settimane di testa-a-testa sul filo dei decimi di punto percentuale, questa settimana assistiamo a un “colpo di scena”: nella Supermedia dei sondaggi, infatti,d'compie unnotevole (+1,2%) e si porta al 22,4%, staccando nettamente – di quasi un punto e mezzo – il Partito Democratico. La crescita di FdI avviene in gran parte, presumibilmente, a scapitoaltri due principali partiti di centrodestra, ossia la Lega e Forza, che perdono entrambi quasi mezzo punto (-0,4%) in due settimane. Si tratta di dati da prendere con cautela, persino più del solito: non solo perché stiamo pur sempre parlando di sondaggi, ma anche perché questa settimana il “paniere” su cui viene calcolata la Supermedia è meno ricco del solito, consistendo di 5 sondaggi realizzati da ...

