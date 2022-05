Il ballo al Costanzo Show finisce malissimo: il vestito della vip si alza e si vede tutto (Di venerdì 20 maggio 2022) Sara Croce nuda al Maurizio Costanzo Show. Grande imbarazzo durante l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5 convivere volti noti e meno noti, personaggi della politica, dello spettacolo, temi d’attualità e temi leggeri. Durante l’ultimo appuntamento della stagione, Sara Croce è rimasta nuda al Maurizio Costanzo Show e il video è diventato virale sul web. Non si tratta del primo fuoriprogramma della trasmissione, la scorsa settimana due ospiti, Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini, sono stati protagonisti di una lite furiosa finita a suon di parolacce, insulti e uno spintone che ha fatto cadere il critico d’arte. A scatenare lo scontro un dibattito sulla Russia e una domanda su Putin rivolta dal conduttore ai due ospiti. Sara Croce nuda al Maurizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Sara Croce nuda al Maurizio. Grande imbarazzo durante l’ultima puntata del programma in onda su Canale 5 convivere volti noti e meno noti, personaggipolitica, dello spettacolo, temi d’attualità e temi leggeri. Durante l’ultimo appuntamentostagione, Sara Croce è rimasta nuda al Maurizioe il video è diventato virale sul web. Non si tratta del primo fuoriprogrammatrasmissione, la scorsa settimana due ospiti, Vittorio Sgarbi e Gianpiero Mughini, sono stati protagonisti di una lite furiosa finita a suon di parolacce, insulti e uno spintone che ha fatto cadere il critico d’arte. A scatenare lo scontro un dibattito sulla Russia e una domanda su Putin rivolta dal conduttore ai due ospiti. Sara Croce nuda al Maurizio ...

DarioL46 : @1vs100tw @CIAfra73 @nico_lai93 @Federic01996 @famigliasimpson @Saimon194 @DursoAVita1 @enrick81 @micene_return… - 1vs100tw : @DarioL46 @CIAfra73 @nico_lai93 @Federic01996 @famigliasimpson @Saimon194 @DursoAVita1 @enrick81 @micene_return… - DarioL46 : @1vs100tw @CIAfra73 @nico_lai93 @Federic01996 @famigliasimpson @Saimon194 @DursoAVita1 @enrick81 @micene_return… - Dreambig51234 : @Lauradefin1 @Dosonliri7 Ma l'astio della donzella verità lo ha tirato in ballo proprio Costanzo E Manuel risponde… - Sonoio88247440 : @Francym97 Cos'è anche Costanzo ha bisogno di tirare in ballo L per gli ascolti? Altrimenti non me lo spiego! -