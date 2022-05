Il 23 maggio al Museo del Calcio di Coverciano la Hall of Fame: nuovi cimeli entreranno in collezione (Di venerdì 20 maggio 2022) A Firenze la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ Il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazione Museo del Calcio è nato con l’intento di celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Calcio. Lunedì la cerimonia di premiazione della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Nel corso della cerimonia, come da tradizione, i premiati consegneranno un cimelio della loro carriera che andrà ad aggiungersi alla collezione custodita all’interno del Museo del Calcio. “Il Museo del Calcio è pronto ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 20 maggio 2022) A Firenze la cerimonia di premiazione della ‘ofdelItaliano’ Il riconoscimento istituito nel 2011 dalla FIGC e dalla Fondazionedelè nato con l’intento di celebrare le figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del nostro. Lunedì la cerimonia di premiazione della ‘ofdelItaliano’, che si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Nel corso della cerimonia, come da tradizione, i premiati consegneranno uno della loro carriera che andrà ad aggiungersi allacustodita all’interno deldel. “Ildelè pronto ...

