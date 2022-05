Il 20 maggio 1970 è stato promulgato lo Statuto dei lavoratori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lodeiè il nome con cui si indica comunemente la legge 20, n. 300 che ha introdotto per la prima volta una serie di norme fondamentali a garanzia dei, cosi come dei datori di lavoro. L’origine dellodeiL’esigenza di una normativa che regolasse i rapporti tra datori di lavoro e dipendenti ha avuto inizio a partire dal secondo dopoguerra. Dopo la fine del periodo fascista, una caratteristica fondamentale delloItaliano e stata quella di garantire il diritto al lavoro come uno dei diritti fondamentali per i cittadini. Il diritto al lavoro viene infatti sancito all’art. 1 della Costituzione. I limiti della Costituzione sul diritto al lavoro Sin dai primordi costituzionali, i ...