Ikea Italia con AzzeroCO2 riqualifica 3.000mq del Gianicolo (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Un progetto di riqualificazione ambientale e paesaggistica di un'area del Colle del Gianicolo di Roma con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico, ricreare un ecosistema naturale, aumentando la diversità vegetale e faunistica, rendendo lo spazio più fruibile a livello turistico e residenziale, anche per scopi didattici o di formazione su tematiche ambientali. Ad avviare il progetto Ikea Italia all'interno della storica campagna 'Compostiamoci Bene' che dal 2016 si è arricchita grazie alla collaborazione con AzzeroCO2, con l'obiettivo di impegnarsi ogni anno in interventi di recupero ambientale e riforestazione per la valorizzazione e la tutela di aree verdi del territorio Italiano. L'intervento riguarda in particolare un'area di 3.000 mq compresa fra la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Un progetto dizione ambientale e paesaggistica di un'area del Colle deldi Roma con l'obiettivo di contrastare il dissesto idrogeologico, ricreare un ecosistema naturale, aumentando la diversità vegetale e faunistica, rendendo lo spazio più fruibile a livello turistico e residenziale, anche per scopi didattici o di formazione su tematiche ambientali. Ad avviare il progettoall'interno della storica campagna 'Compostiamoci Bene' che dal 2016 si è arricchita grazie alla collaborazione con, con l'obiettivo di impegnarsi ogni anno in interventi di recupero ambientale e riforestazione per la valorizzazione e la tutela di aree verdi del territoriono. L'intervento riguarda in particolare un'area di 3.000 mq compresa fra la ...

