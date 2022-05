Idrovolanti e idrosuperfici | risorsa per il turismo in Puglia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Recuperare gli idroscali storici italiani per farne un polo d'attrazione nell'ambito del cosiddetto avio; un'opportunità in più e un elemento di diversificazione per il rilancio turistico del ...

Il tavolo tecnico, già avviato tra autorità aeronautiche e marittime, servirà a ipotizzare il recupero dei collegamenti con gli idroscali e a definire il percorso per consentire i voli in sicurezza. Bari, 20 mag. (askanews) - Recuperare gli idroscali storici italiani per farne un polo d'attrazione nell'ambito del cosiddetto avioturismo;