Idrissa Gana Gueye, il calciatore del Psg si rifiuta di indossare la maglia arcobaleno. Il presidente del Senegal: "Sto con lui" (Di venerdì 20 maggio 2022) Il centrocampista Idrissa Gana Gueye, campione di League con il Paris Saint Germain e d'Africa con la nazionale Senegalese, sabato ha scelto di non giocare nella trasferta del Psg contro il Montpellier per "non essere costretto ad indossare la maglia con il numero messo nei colori dell'arcobaleno" (simbolo dei diritti LGBTQIA+) che tutte le squadre di calcio francesi hanno messo nella giornata mondiale contro l'omofobia, celebrata il 17 maggio: si legge sulle pagine del Corriere della Sera. È dal 2019 che la lega francese invita i propri giocatori a partecipare alle iniziative sotto lo slogan di "Omo o etero, portiamo tutti la stessa maglia". Anche l'anno scorso, si legge sul quotidiano, Gueye aveva evitato di giocare il 17 maggio, ...

