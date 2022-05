Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ avviene in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» interessa il personale dipendente dell’Amministrazione centrale e … Questo ed altri contenuti su L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) L’ avviene in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione deipersonali» interessa il personale dipendente dell’Amministrazione centrale e … Questo ed altri contenuti su L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della… - cclatwe : @PiazzapulitaLA7 @DiDonadice Pazzesco, un suicidio mediatico per la cairo Z. Una combriccola di disadattati che van… - BarraFed : @madforfree @CarloCalenda Ma io non sono contrario all'identificazione, anzi. Sono contrario a comparire con nome e… - diStasioStefano : 19/5. Rappresentante LPR ten. col. Andrey Marochko: la parte Ucraina non prende i cadaveri dei suoi soldati morti c… - _happycactus_ : @Jah103 @armandazzo @RobertoBurioni @laGreta_ Sovrastimato non significa inesistente. Ed Edward Snowden non è l'ese… -