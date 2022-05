Ibiza | hotel offre 200 euro ai dipendenti che reclutano un altro lavoratore

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - Maicolciotti : Sfaticati pure in Spagna. Manca personale, hotel Ibiza offre 200 euro a chi recluta amici - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Carenza di personale, hotel di Ibiza offre 200 euro ai dipendenti che reclutano amici - Grigiopel : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico - Cronaca - ANSA - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Carenza di personale, hotel di Ibiza offre 200 euro ai dipendenti che reclutano amici -

(Archivio) Roma, 20 maggio 2022 - La carenza di forza lavoro inizia a farsi sentire in vista della stagione estiva: L'Hard Rock a Ibiza offre 200 euro di premio ai suoi dipendenti per ogni nuovo impiegato reclutato. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo El País. La carenza di personale nel settore turistico delle Baleari è un grande scoglio per la stagione estiva. L'hotel Hard Rock, che fa parte del Gruppo Palladium, promette ai suoi dipendenti 200 euro di premio per ogni nuovo impiegato reclutato, magari tra amici e familiari.