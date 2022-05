«I russi hanno rimosso macerie e cadaveri dal teatro: non sapremo mai quanti sono morti», la denuncia ucraina da Mariupol (Di venerdì 20 maggio 2022) Le macerie del teatro di Mariupol, bombardato dai russi lo scorso marzo, sarebbero state completamente rimosse dal luogo del raid in cui, secondo Kiev, sarebbero almeno 300 persone, tra cui donne e bambini, la cui presenza era segnalata anche all’esterno della struttura. Un’indagine di Ap aveva invece stimato che le vittime sarebbero state almeno 600.. Il consigliere del sindaco della città portuale ucraina, Petro Andryushchenko, ha denunciato che i russi hanno rimosso anche tutti i cadaveri rimasti sotto le macerie: «Ora non sapremo mai quanti civili di Mariupol siano stati effettivamente uccisi dal bombardamento russo al teatro ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledeldi, bombardato dailo scorso marzo, sarebbero state completamente rimosse dal luogo del raid in cui, secondo Kiev, sarebbero almeno 300 persone, tra cui donne e bambini, la cui presenza era segnalata anche all’esterno della struttura. Un’indagine di Ap aveva invece stimato che le vittime sarebbero state almeno 600.. Il consigliere del sindaco della città portuale, Petro Andryushchenko, hato che ianche tutti irimasti sotto le: «Ora nonmaicivili disiano stati effettivamente uccisi dal bombardamento russo al...

