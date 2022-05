I migliori su guerra, gas e bonus? Chi è l'ex governatore sinistro che denigra il governo Draghi (Di venerdì 20 maggio 2022) Ironico e pungente. Da sempre fuori dal coro. Rappresentante di quella sinistra che oggi sembra essere scomparsa dai radar della politica italiana. Enrico Rossi, ex governatore della Toscana, non le manda a dire. E, attraverso un lungo e articolato post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook, attacca il governo dei migliori, il sistema dei bonus e la posizione presa nei confronti della guerra in Ucraina della maggioranza. “Sarà un'estate caldissima. Ma non c'è da preoccuparsi, perché contro il caldo ci pensa il governo. Puoi approfittare del bonus condizionatori e anche del bonus tende. Se poi con il condizionatore aumentano i consumi dell'energia non c'è nessun problema, perché se sei particolarmente povero il governo ti verrà ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Ironico e pungente. Da sempre fuori dal coro. Rappresentante di quella sinistra che oggi sembra essere scomparsa dai radar della politica italiana. Enrico Rossi, exdella Toscana, non le manda a dire. E, attraverso un lungo e articolato post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook, attacca ildei, il sistema deie la posizione presa nei confronti dellain Ucraina della maggioranza. “Sarà un'estate caldissima. Ma non c'è da preoccuparsi, perché contro il caldo ci pensa il. Puoi approfittare delcondizionatori e anche deltende. Se poi con il condizionatore aumentano i consumi dell'energia non c'è nessun problema, perché se sei particolarmente povero ilti verrà ...

