“I 5 Stelle escano dal Governo Basta farci mancare di rispetto” Parla l’eurodeputato M5S Giarrusso | “Non possiamo essere quelli che subiscono sempre”

(Di venerdì 20 maggio 2022) “Io credo che il Movimento 5debba uscire dalDraghi oggi stesso”. Non potevapiù tranchant di cosìpentastellato Dino: “Noncontinuare a stare in unche puntualmente manca dialla prima forza politica delmento”, spiega a La Notizia. Quando crede che il premier abbia mancato diai 5S? Faccio un esempio su tutti: io trovo intollerabile, e lo dico da attivista oltreché da eurodeputato, che il presidente Draghi venga in Europa a criticare il superbonus, un provvedimento che la stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha elogiato tanto da esortare gli altri Paesi a fare altrettanto. Noi dobbiamo ...

La nostra linea è chiara ed è contraria all'invio di armi pesanti e a controffensive che dal ... Ma anche i progressisti frenano; ad esempio con l'onorevole Ilaria Fontana dei 5, che dice che ... Dopo l'ultimatum di Draghi, Salvini rivede i toni: «Troveremo un'intesa, come sul catasto. E Tajani: «Ci stiamo impegnando per salvare le imprese del turismo»