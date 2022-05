Highlights Miami-Boston 102-127: gara-2 finale Eastern Conference NBA (VIDEO) (Di venerdì 20 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Miami Heat-Boston Celtics 102-127, sfida valida per gara-2 della finale di Eastern Conference del campionato NBA. I padroni di casa vanno sotto già dalle prime battute. All’intervallo il risultato è praticamente già compromesso con i biancoverdi in vantaggio di venticinque lunghezze (45-70). Rientra Marcus Smart (24 punti) ed i frutti si vedono per la squadra di Udoka sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva. Il miglior realizzatore per Boston è però Tatum (27 punti). I padroni di casa provano ad affidarsi al solito Butler (29 punti) ma trovano uno scarso apporto dal resto del quintetto titolare. Serie in perfetta parità dunque (1-1). Adesso la contesa si sposta a Boston. ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilcon glidiHeat-Celtics 102-127, sfida valida per-2 delladidel campionato NBA. I padroni di casa vanno sotto già dalle prime battute. All’intervallo il risultato è praticamente già compromesso con i biancoverdi in vantaggio di venticinque lunghezze (45-70). Rientra Marcus Smart (24 punti) ed i frutti si vedono per la squadra di Udoka sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva. Il miglior realizzatore perè però Tatum (27 punti). I padroni di casa provano ad affidarsi al solito Butler (29 punti) ma trovano uno scarso apporto dal resto del quintetto titolare. Serie in perfetta parità dunque (1-1). Adesso la contesa si sposta a. ...

