Highlights basket Sassari-Brescia 98-68 | gara-3 quarti di finale playoff 2022 Serie A1 VIDEO

(Di venerdì 20 maggio 2022) Banco di Sardegnabatte Germaniper 98-68 nella sfida valida come-3 deidideidellaA1 2021/di, vincendo il match e portandosi in avanti nella. Il miglior marcatore della partita è Filip Kruslin, che mette a segno 20 punti, che servono per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH TUTTI I RISULTATI DEICALENDARIODICOMPOSIZIONE TABELLONI SportFace.

Il video con gli highlights di Miami Heat - Boston Celtics 102 - 127, sfida valida per gara - 2 della finale di Eastern Conference del campionato NBA. I padroni di casa vanno sotto già dalle prime battute. Applausi comunque per la squadra di Caja, che lotta fino alla fine e fa quel che può contro una corazzata. Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento.