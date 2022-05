Heartstopper rinnovato per altre due stagioni: l’annuncio dell’autrice Alice Oseman, anche creatrice della serie Netflix (Di venerdì 20 maggio 2022) Heartstopper rinnovato: Charlie e Nick torneranno per la seconda e la terza stagione della serie di successo di Netflix. La piattaforma di streaming ha confermato la notizia, ufficializzando il rinnovo per altre due stagioni. Basato sul webcomic LGBTQ+ di Alice Oseman, Heartstopper racconta la storia d’amore tra due adolescenti britannici, Charlie e Nick. Quando Charlie si innamora di Nick, pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore ha altro in serbo per loro, e presto Nick scopre di provare qualcosa di più della semplice amicizia. Heartstopper rinnovato e Alice Oseman tornerà sia come creatrice che come ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022): Charlie e Nick torneranno per la seconda e la terza stagionedi successo di. La piattaforma di streaming ha confermato la notizia, ufficializzando il rinnovo perdue. Basato sul webcomic LGBTQ+ diracconta la storia d’amore tra due adolescenti britannici, Charlie e Nick. Quando Charlie si innamora di Nick, pensa di non avere alcuna possibilità. Ma l’amore ha altro in serbo per loro, e presto Nick scopre di provare qualcosa di piùsemplice amicizia.tornerà sia comeche come ...

