Harry e Meghan | a 4 anni dal Royal Wedding il clamoroso annuncio – la Regina trema

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 20 maggio 2022) I duchi di Sussexhanno lasciato la Corte Reale britca per cercare maggiore privacy negli Stati Uniti. Ma in occasione del loro quartoversario di matrimonio le cose sono decisamente cambiate Non sono belle notizie per la casa reale britca quelle che arrivano nientemeno dalla California ed in particolare da Montecito, dove L'articolo NewNotizie.it.