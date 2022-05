Advertising

sportli26181512 : #Hakimi avvisa il #Psg: 'Real casa mia. Vedremo cosa accadrà in futuro': Il terzino marocchino non si nasconde: 'I… -

Corriere dello Sport

Nonostante i cambi di casacca, però,non ha mai dimenticato il Real Madrid, club nel quale è cresciuto calcisticamente giocando prima nelle Giovanili e approdando poi in prima squadra. A tal ...il Psg. A un anno dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel, il calciatore guarda già avanti. L'ex Inter, che ha lasciato i nerazzurri dopo la vittoria dello scudetto, è volato in Francia e ... Hakimi avvisa il Psg: "Real casa mia. Vedremo cosa accadrà in futuro" L'ex Inter avvisa il club parigino: "A Madrid mi hanno insegnato tutto, sono cresciuto come calciatore e come uomo". Sulla possibilità di un trasferimento in Premier ...Il terzino marocchino non si nasconde: "I Blancos mi hanno insegnato tutto, come calciatore e come uomo. Premier League Mai dire mai" ...