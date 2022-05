Haaland non bada a spese: Rolex da 15 mila euro per ogni calciatore del Borussia Dortmund (Di venerdì 20 maggio 2022) Eling Haaland si prepara per la nuova avventura in Inghilterra, il norvegese ha deciso di sposare il progetto del Manchester City. Il calciatore è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello con la maglia del Borussia Dortmund, il trasferimento ai Citizen rappresenta il giusto premio ad un calciatore che è migliorato tantissimo. Il norvegese è legato da un rapporto fantastico con il Borussia Dortmund, il club tedesco ha lanciato l’attaccante nel calcio che conta. Haaland si è legato al City da un contratto da 30 milioni di euro a stagione e ha deciso di salutare i compagni con un regalo. Il norvegese ha omaggiato la sua vecchia squadra con Rolex da 14 mila euro ai 33 ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Elingsi prepara per la nuova avventura in Inghilterra, il norvegese ha deciso di sposare il progetto del Manchester City. Ilè stato protagonista di un rendimento di altissimo livello con la maglia del, il trasferimento ai Citizen rappresenta il giusto premio ad unche è migliorato tantissimo. Il norvegese è legato da un rapporto fantastico con il, il club tedesco ha lanciato l’attaccante nel calcio che conta.si è legato al City da un contratto da 30 milioni dia stagione e ha deciso di salutare i compagni con un regalo. Il norvegese ha omaggiato la sua vecchia squadra conda 14ai 33 ...

Advertising

fede_spi : Certo che dovevano prendere Haaland e Mbappe e alla fine non arriva nessuno ?? - juvssl : @LUKISM0 @DiMarzio pensa solo ai soldi così non va lontano almeno haaland sta al city prende un sacco di soldi ma i… - francescgalleno : @RealMarco94 A noi manca tanto uno che regga e pulisca le palle sporche che escono da dietro. Per non scomodare Fir… - luchino_____ : @loocaferree @SICULOOO Eh lo so infatti sono insopportabili, prendono Grealish a 117 e l’anno dopo vogliono Leao, a… - LAntilautaro : Quindi il Real non prende né Haaland né Mbappé ahahhaah club finito -