"Ha fatto una scelta rischiosissima..." Resa Azvostal, l'ex ministro Minniti stronca Zelensky (Di venerdì 20 maggio 2022) "Zelensky ha fatto una mossa delicata, rischia grosso". Marco Minniti, ospite nello studio di "Piazzapulita", il talk di LA7, giovedì 19 maggio, ha messo l'accento sull'importanza della richiesta del presidente ucraino al battaglione Azov di arrendersi e lasciare l'acciaieria Azovstal di Mariupol. Un appello che non tutti gli oltre 2.000 soldati hanno accolto considerandola una Resa della resistenza. L'ex ministro dell'Interno è partito dalla parata militare della Vittoria del 9 maggio "triste e sottotono" perché il presidente russo Vladimir Putin non ha potuto annunciare la pResa del Donbass e quindi la vittoria: "Il rischio ora è una guerra lunga, di logoramento nel cuore dell'Europa. Proprio per questo bisogna aprire al negoziato che finora è stato respinto da Putin".

