Guerra Ucraina, diretta. Draghi: «Putin un muro, suo errore spaventoso». Mosca: nuove basi militari in risposta alla Nato (Di venerdì 20 maggio 2022) La Guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina si avvicina ai tre mesi: la diretta di oggi 20 maggio, 86° giorno del conflitto, riparte dalle conseguenze della telefonata di inizio...

Mario Draghi attacca Putin: 'La guerra in Ucraina è un suo errore spaventoso' Mario Draghi attacca Vladimir Putin nel corso di una conversazione con gli studenti a Sommacampagna. Secondo Draghi, la guerra in Ucraina è stata un errore spaventoso da parte del leader russo. Guerra in Ucraina, Draghi: 'Un dramma, da Putin spaventoso errore' 'Lo sapevo, ne ero sicuro ma non ci volevo credere. Non si ... Italia: è boom per l'import di petrolio dalla Russia, secondo FT L' Italia ha aumentato le sue importazioni di greggio russo nel mese di maggio, nonostante gli sforzi dell'Ue per porre fine ai legami con l'energia di Mosca come ritorsione per la guerra in Ucraina . La notizia è trapelata da Financial Times, in base ai dati esaminati da Kpler, una società di dati sulle materie prime. Quanto petrolio sta importando l'Italia dalla Russia I ... RaiNews Guerra Ucraina: domani mattina la Russia interromperà flussi di gas verso la Finlandia L’annuncio ha coinciso con il blocco delle forniture di gas russo alla compagnia finlandese Gazom, previsto per domani. Finlandia ed Estonia hanno annunciato ad aprile la loro intenzione di noleggiare ... Draghi, premier in visita agli alunni di Sommacampagna Ormai il periodo scolastico sta volgendo a termine. Altre poche settimane e gli scolari di tutt'Italia inizieranno le consuete vacanze estive. Ma in ... Mario Draghi attacca Vladimir Putin nel corso di una conversazione con gli studenti a Sommacampagna. Secondo Draghi, lainè stata un errore spaventoso da parte del leader russo.in, Draghi: 'Un dramma, da Putin spaventoso errore' 'Lo sapevo, ne ero sicuro ma non ci volevo credere. Non si ...L' Italia ha aumentato le sue importazioni di greggio russo nel mese di maggio, nonostante gli sforzi dell'Ue per porre fine ai legami con l'energia di Mosca come ritorsione per lain. La notizia è trapelata da Financial Times, in base ai dati esaminati da Kpler, una società di dati sulle materie prime. Quanto petrolio sta importando l'Italia dalla Russia I ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 86 L’annuncio ha coinciso con il blocco delle forniture di gas russo alla compagnia finlandese Gazom, previsto per domani. Finlandia ed Estonia hanno annunciato ad aprile la loro intenzione di noleggiare ...Ormai il periodo scolastico sta volgendo a termine. Altre poche settimane e gli scolari di tutt'Italia inizieranno le consuete vacanze estive. Ma in ...