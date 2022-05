Guerra Ucraina: colloquio tra Usa e Russia. Mosca pronta a riprendere i negoziati con Kiev (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la prima volta si sono parlati, anche se al telefono, i capi di stato maggiore russo, Gerasimov e quello degli Stati Uniti Milley. Mosca apre ai negoziati, Kiev risponde 'solo con il ritiro totale ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 maggio 2022) Per la prima volta si sono parlati, anche se al telefono, i capi di stato maggiore russo, Gerasimov e quello degli Stati Uniti Milley.apre airisponde 'solo con il ritiro totale ...

Advertising

matteorenzi : Sono intervenuto al Senato cercando di fare una riflessione articolata sulle conseguenze della guerra in Ucraina. L… - PiazzapulitaLA7 : Guerra in Ucraina: il 60,8% degli italiani non gradisce l'operato della Nato I sondaggi @Index_Research… - ladyonorato : Il mio intervento di oggi in plenaria a Bruxelles: L’UE non è imparziale né credibile. I crimini di guerra in Ucrai… - weblicitynet : RT @elio_vito: È in corso una guerra, con l'invasione e l'occupazione russa di parte dell'Ucraina. Disinformazione ed attacchi cibernetici… - DavPoggi : RT @ImolaOggi: Draghi: la guerra in Ucraina sta innescando una crisi alimentare (la guerra in Ucraina... non i soliti artefici e registi de… -