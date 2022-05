Guerra Russia-Ucraina, Zelensky propone un meccanismo di confisca dei beni russi. “L’Azovstal è caduta”: ora è nelle mani di Mosca. La mossa di Putin per evitare il default. Oggi colloquio Turchia-Finlandia sulla Nato (Di venerdì 20 maggio 2022) Kiev identifica uno dei comandanti della strage di Bucha. Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo. Mosca: «Comandante Azov portato via in un veicolo blindato». Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 20 maggio 2022) Kiev identifica uno dei comandanti della strage di Bucha. Moody's taglia il rating del debito ucraino: outlook negativo.: «Comandante Azov portato via in un veicolo blindato». Khodorkovsky e Kasparov nella lista degli «agenti stranieri» nemici del Cremlino

