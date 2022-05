Guerra Russia-Ucraina, Mosca costruirà nuove basi militari in risposta all'allargamento della Nato. Zelensky: “È iniziata la fase più sanguinosa” (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Onu: «Il 90% della popolazione rischia di finire in povertà». Il vice-comandante Azov non si arrende: resisto nell’acciaieria. Missili su Desna, molti morti Leggi su lastampa (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Onu: «Il 90%popolazione rischia di finire in povertà». Il vice-comandante Azov non si arrende: resisto nell’acciaieria. Missili su Desna, molti morti

Advertising

_Nico_Piro_ : Kyev quindi aderisce alla linea del Regno Unito (liberazione totale del territorio) e di conseguenza - deduciamo -… - HuffPostItalia : Altro che scambio di prigionieri: la Russia vuole processare per crimini di guerra i resistenti di Azovstal - GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - lauranaka : La #Russia di #Putin presenta l'economia di regime: rublo +40% da pre-guerra, inflazione rallenta, Pil sale, defaul… - cocchi2a : RT @serebellardinel: Sull'invio delle #armi in #Ucraina il #Migliore decide da SOLO! Ma non siamo nella #Russia di #Putin, ma nell'#Italia… -