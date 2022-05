Guerra Russia-Ucraina | la Russia annuncia armi a raggi laser Zelensky | “Ora hanno solo rimasugli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Dall’arsenale dellaspunta un’ulteriore arma.che inceneriscono gli obiettivi e oscurano i satelliti nello spazio sono stati schierati sul campo di battaglia contro l’. Mosca hato di aver messo a disposizione delle sue truppe duesulla carta potenzialmente micidiali, capaci di contrastare satelliti e droni, dimostratisi altamente letali per le forze russe in questi mesi. Il sistema Peresvet,to da Putin nel 2018 – battezzato col nome del leggendario monaco combattente russo – somiglia ad una sorta di telescopio-cannone, ed è montato su un camion-rimorchio corazzato. Il vicepremier Yury Borisov ha precisato che è in grado di accecare con il suoo un satellite in orbita “fino a 1.500 ...