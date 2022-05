Guerra Russia-Ucraina, il sondaggio di La7: il 60% degli italiani boccia l’azione di Nato e Ue (Di venerdì 20 maggio 2022) La maggioranza degli italiani è contraria all’invio di armi, non apprezza la politica di Mario Draghi sulla Guerra in Ucraina e non si ritrova nella posizione dell’Unione europea nè in quella della Nato. È quanto risulta dall’ultimo sondaggio di IndexResearch per Piazzapulita presentato giovedì da Corrado Formigli su La7, che per la prima volta ha rilevato il “gradimento dell’operato dell’Europa” e il “gradimento dell’operato della Nato” nella situazione internazionale. A entrambi i quesiti le risposte sono state nette: il 59,5% degli intervistati dice di apprezzare “poco o per nulla” le posizioni Ue, contro un 28,5% che invece le apprezza “molto o abbastanza” e un 12,1% che “non sa o non risponde“. Ancora più alta la contrarietà alle politiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) La maggioranzaè contraria all’invio di armi, non apprezza la politica di Mario Draghi sullaine non si ritrova nella posizione dell’Unione europea nè in quella della. È quanto risulta dall’ultimodi IndexResearch per Piazzapulita presentato giovedì da Corrado Formigli su La7, che per la prima volta ha rilevato il “gradimento dell’operato dell’Europa” e il “gradimento dell’operato della” nella situazione internazionale. A entrambi i quesiti le risposte sono state nette: il 59,5%intervistati dice di apprezzare “poco o per nulla” le posizioni Ue, contro un 28,5% che invece le apprezza “molto o abbastanza” e un 12,1% che “non sa o non risponde“. Ancora più alta la contrarietà alle politiche ...

Advertising

GiovaQuez : Applebaum: 'L'unico modo per mettere fine al conflitto e portare la pace in Europa è far capire alla Russia che con… - _Nico_Piro_ : Kyev quindi aderisce alla linea del Regno Unito (liberazione totale del territorio) e di conseguenza - deduciamo -… - HuffPostItalia : Altro che scambio di prigionieri: la Russia vuole processare per crimini di guerra i resistenti di Azovstal - HSkelsen : RT @HSkelsen: «Il fascismo non è mai stato sconfitto come idea...Le somiglianze con la guerra di #Putin sono sorprendenti. Il ...Se #l'Ucra… - Afrodite_emma : Eccoci qui, per le ultime notizie per quanto riguarda la guerra tra #Ucraina e #Russia. ?? #UkraineRussianWar -