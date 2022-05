Guerra in Ucraina, Scholz: “Putin ritiri le sue truppe. Russia unica responsabile del blocco delle rotte del grano” – Video (Di venerdì 20 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha messo in guardia dal pericolo di una seria crisi alimentare a causa della Guerra in Ucraina, aggiungendo – durante una conferenza a L’Aia insieme al premier olandese Rutte – che la Russia è “l’unica responsabile di tutto questo”. “Chiediamo – continua il cancelliere – Presidente Putin di porre fine alla Guerra di aggressione all’Ucraina, di accettare un immediato cessate il fuoco e di ritirare le sue truppe. Le uccisioni devono finire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olafha messo in guardia dal pericolo di una seria crisi alimentare a causa dellain, aggiungendo – durante una conferenza a L’Aia insieme al premier olandese Rutte – che laè “l’di tutto questo”. “Chiediamo – continua il cancelliere – Presidentedi porre fine alladi aggressione all’, di accettare un immediato cessate il fuoco e di ritirare le sue. Le uccisioni devono finire”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

