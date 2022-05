Guerra in Ucraina, nuova telefonata tra Russia e Usa. Zelensky: “In Donbass c’è l’inferno” (Di venerdì 20 maggio 2022) Ottantaseiesimo giorno di Guerra in Ucraina. Da qualche giorno i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal si sono arresi, ma nella struttura sono rimasti alcuni irriducibili tra cui il vicecomandante del Battaglione Azov Svjatoslav Palamar: “Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un’operazione i cui dettagli non annuncerò”, ha dichiarato in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 maggio 2022) Ottantaseiesimo giorno diin. Da qualche giorno i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal si sono arresi, ma nella struttura sono rimasti alcuni irriducibili tra cui il vicecomandante del Battaglione Azov Svjatoslav Palamar: “Io e il mio comando siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal. È in corso un’operazione i cui dettagli non annuncerò”, ha dichiarato in L'articolo proviene da Inews24.it.

