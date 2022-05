Guerra in Ucraina, Mosca annuncia: 'Azovstal sotto il pieno controllo' (Di venerdì 20 maggio 2022) Kadyrov: "Avremmo finito da tempo, ma Putin vuole preservare i civili" Roma, 20 maggio 2022 - L' acciaieria Azovstal di Mariupol è sotto il controllo russo. L'annuncio di Mosca arriva nel giorno 86 ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Kadyrov: "Avremmo finito da tempo, ma Putin vuole preservare i civili" Roma, 20 maggio 2022 - L' acciaieriadi Mariupol èilrusso. L'annuncio diarriva nel giorno 86 ...

