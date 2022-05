Guerra in Ucraina, Di Maio: “Piano dell’Italia ha obiettivo di agevolare il dialogo per arrivare al cessate il fuoco e alla pace” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non esiste una pace imposta, si parte dalla disponibilità dell’Ucraina perché il loro popolo è stato invaso e il nostro obiettivo è agevolare il dialogo per step, per arrivare al cessate il fuoco e poi alla pace“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla conferenza stampa finale della presidenza italiana al Consiglio d’Europa rispondendo a una domanda sul Piano italiano. “L’Italia promuove il Piano e lo fa in base alla credibilità che ha, perché abbiamo sostenuto con tutti i nostri mezzi il popolo ucraino e questo ci dà credibilità di parlare di dialogo perché non ci siamo tirati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “Non esiste unaimposta, si parte ddisponibilità dell’perché il loro popolo è stato invaso e il nostroilper step, peralile poi“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Diconferenza stampa finale della presidenza italiana al Consiglio d’Europa rispondendo a una domanda sulitaliano. “L’Italia promuove ile lo fa in basecredibilità che ha, perché abbiamo sostenuto con tutti i nostri mezzi il popolo ucraino e questo ci dà credibilità di parlare diperché non ci siamo tirati ...

