Gubitosa M5s | «Lasceremo il governo Draghi solo se pone la fiducia sull’inceneritore di Roma»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Michele, deputato e vicepresidente del Movimento 5 Stelle, in un’intervista a Repubblica oggi accusa gli alleati di volere i grillini fuori dale avverte: la linea rossa del M5s è l’inceneritore aparte dall’elezione di Stefania Craxi a presidente della Commissione Esteri: «Il punto è che quella presidenza era del Movimento e che rimanesse tale era il frutto di un percorso condiviso sino all’ultimo miglio. La politica dei giochetti sottobanco non ci appartiene: al tavolo hanno giocato anche dei bari», dice a Matteo Pucciarelli. Per il deputato i grillini si sentono garantiti «dal rispetto dei nostri valori. Finché saranno rispettati nell’azione diallora ci sentiremo tali da». Mentre per quanto riguarda i ...

Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, a freddo il giorno dopo: la gestione della nuova nomina del presidente della commissione Esteri, col nome del Movimento bruciato da Stefania Craxi, non è ...