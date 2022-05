Grimaldi prima impresa italiana ad adottare la Carta europea della disabilità (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Gruppo Grimaldi è la prima azienda privata italiana a firmare una convenzione per i titolari della Carta europea della disabilità con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. La Carta europea della disabilità, o european disability card, è il documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori di disabilità di accedere ad un’ampia selezione di beni e servizi a tariffe agevolate, in Italia, nei Paesi Ue e nei Paesi extra UE che aderiscono all’iniziativa, con l’obiettivo di facilitarne sempre più l’accesso ai trasporti, alla cultura e al tempo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Gruppoè laazienda privataa firmare una convenzione per i titolaricon la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con. La, on disability card, è il documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori didi accedere ad un’ampia selezione di beni e servizi a tariffe agevolate, in Italia, nei Paesi Ue e nei Paesi extra UE che aderiscono all’iniziativa, con l’obiettivo di facilitarne sempre più l’accesso ai trasporti, alla cultura e al tempo ...

