Gravina: «Riforma del campionato? Parlerei di riforma del calcio»

Gabriele Gravina è intervenuto al forum Il calcio che l'Italia si merita. Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ospite del forum "Il calcio che l'Italia si merita", organizzato dal Corriere dello Sport, ha affrontato diversi argomenti. Ecco le parole del presidente della FIGC:

LE PAROLE – «Negli ultimi anni il calcio ha lavorato a livello progettuale, poi tutto viene identificato con la mancata qualificazione e secondo me si sbaglia. La politica sportiva non può essere identificata con quello. Ultimamente è di moda l'espressione sostenibilità, molto abusata a mio avviso come espressione di grande contenitore: poi ci sforziamo di dare contenuti e facciamo fatica. Partiamo da un principio elementare: il mondo del calcio sviluppa le sue progettualità a fronte di ...

