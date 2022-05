Gravina | «Il calciatore è come il capannone nelle imprese | non può diventare copertura cosmetica dei nostri bilanci»

(Di venerdì 20 maggio 2022) A “Il calcio che l’Italia si merita”, iniziativa organizzata dal Corriere dello Sport, è intervenuto il presidente Figc Gabriele. «Io sono contrario al Decreto Crescita», ha dichiarato. «E sono contrario perché ritengo che il calcio italiano meriti di più, attualmente se ne fa un’applicazione distorta, che genera disastri in termini d’impatto gestionale. Ilè un bene strumentale nel calcio,un. E se diventa ammortamento, e la legge ti permette di fare rivalutazioni, diventa unadei: mi terrorizza. Il calcio merita rispetto, ed è giusto rivendicare la tutela del diritto d’autore sugli eventi. Non è pensabile che il calcio generi 16 ...

Advertising

napolista : #Gravina: «Il calciatore è come il capannone nelle imprese, non può diventare copertura cosmetica dei nostri bilanc… -

Maria Grazia, 44 anni . Monia Guagnelli, 42 anni . Alessio Napoleone, 43 anni . Ivan Pecci, ... Manfredini Thomas 42 anniprofessionista . Mingucci Stefano detto Mingu 47 anni ...Non ha alcun dubbio il presidente della Federcalcio: "L'Europa - ha spiegato - ha 13 posti ... dopo la notizia della possibile squalificata dell'Ecuador per aver fatto giocare un...Le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina: "Calcio italiano ha proposto Var a chiamata, Ifab ha detto no" ...Gabriele Gravina ha parlato durante il forum di questa mattina ‘Il calcio che l’Italia si merita’. Questo il commento del presidente della FIGC: “Si parla di riforma di campionati. Io parlerei più di ...