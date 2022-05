GP Italia, emozioni al Mugello: Max Biaggi sfilerà con l'Aprilia 250 - News (Di venerdì 20 maggio 2022) Non mancheranno le emozioni forti al Mugello , sede del Gran Premio d'Italia che il Motomondiale disputerà sul circuito toscano nell'ultimo weekend di maggio. Oltre alla già annunciata cerimonia ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 20 maggio 2022) Non mancheranno leforti al, sede del Gran Premio d'che il Motomondiale disputerà sul circuito toscano nell'ultimo weekend di maggio. Oltre alla già annunciata cerimonia ...

Advertising

LegaProOfficial : I 32mila del Barbera record assoluto fra C e B (e in A meglio solo le “big”), stadi pieni in tutta Italia. I… - ilsecoloxix : RT @OperaFisista: Giro d’Italia a Genova, le voci e le emozioni degli spettatori all’arrivo di tappa a De Ferrari - OperaFisista : Giro d’Italia a Genova, le voci e le emozioni degli spettatori all’arrivo di tappa a De Ferrari - auriinter : @SociosItalia @Inter Grazie a voi io e mio fratello abbiamo potuto assistere alla finale di Coppa Italia e vivere d… - infoitsport : Oldani piange a dirotto dopo aver vinto al Giro d’Italia: “Emozioni incredibili” -