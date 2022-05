Governo, Salvini: 'Non credo possa rischiare, però mi ha sorpreso la convocazione del Cdm d'urgenza' (Di venerdì 20 maggio 2022) Il segretario della Lega, Matteo Salvini , a margine di un appuntamento in sostengo del sindaco di Garbagnate Milanese, Davide Barletta, ha parlato dell'immediato futuro del Governo: ' Non penso che ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Il segretario della Lega, Matteo, a margine di un appuntamento in sostengo del sindaco di Garbagnate Milanese, Davide Barletta, ha parlato dell'immediato futuro del: ' Non penso che ...

Advertising

MatteoRichetti : Mentre lo sport preferito da tutti, da #Conte a #Salvini, passando per Berlusconi, è quello di mettere in difficolt… - Azione_it : Salvini e Conte non possono continuare a sabotare l'azione del Governo #Draghi in un momento drammatico come quello… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Il governo Draghi e partiti come il PD hanno assunto una linea iper atlantista che tradisce il ruolo de… - GuadagnoRaffae2 : RT @janavel7: Ho l'impressione che alla Meloni stia riuscendo, alla grande, un gioco esattamente speculare e opposto a quello di Salvini. S… - PresidioItalico : @Oklahomar_Ferox Che e' la prova provata che il governo Draghi(a parte il piatto di lenticchie per Fi e tre suoi mi… -