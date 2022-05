Governo, Meloni “Già finito, non serve test amministrativo” (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo “non mi sembra che abbia bisogno del test amministrativo. E' già finito, com'era inevitabile che fosse, io lo denunciavo in tempi non sospetti quando tutti dicevano che questo Governo avrebbe risolto i problemi degli italiani”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine di una iniziativa elettorale a Cuneo. “Draghi, con tutta la sua autorevolezza, è portato a non poter fare niente se non mettere una fiducia dopo l'altra, che è una mortificazione del Parlamento perchè è il presidente del Consiglio di un Governo che non è mai stato nè direttamente e nè indirettamente indicato dai cittadini. Noi siamo una Repubblica parlamentare e se il Parlamento continua ad essere mortificato abbiamo un problema”, ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il“non mi sembra che abbia bisogno del. E' già, com'era inevitabile che fosse, io lo denunciavo in tempi non sospetti quando tutti dicevano che questoavrebbe risolto i problemi degli italiani”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a margine di una iniziativa elettorale a Cuneo. “Draghi, con tutta la sua autorevolezza, è portato a non poter fare niente se non mettere una fiducia dopo l'altra, che è una mortificazione del Parlamento perchè è il presidente del Consiglio di unche non è mai stato nè direttamente e nè indirettamente indicato dai cittadini. Noi siamo una Repubblica parlamentare e se il Parlamento continua ad essere mortificato abbiamo un problema”, ha ...

