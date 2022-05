Governo: Letta, 'avanti fino a scadenza naturale legislatura' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il Governo Draghi durerà fino alla scadenza naturale della legislatura. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all'Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto che il Governo continuerà il suo lavoro". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al quotidiano tedesco 'Faz'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "IlDraghi dureràalladella. Sulle decisioni prese, le forze di maggioranza sono sempre state allineate, dal sostegno umanitario, economico e militare all'Ucraina ai provvedimenti contro il caro vita. Dubbi e discussioni sono naturali, ma in questo momento così delicato e complesso, responsabilità e unità sono due parole chiave e sono convinto che ilcontinuerà il suo lavoro". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista al quotidiano tedesco 'Faz'.

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - petergomezblog : Conte: “Guerra? Governo non ha mandato politico, serve voto. Stop armi a Kiev”. Letta: “Decideremo dopo aver sentit… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'non vedo riavvicinamento M5S-Lega e non credo che Conte lo voglia' - - TV7Benevento : Governo: Letta, 'avanti fino a scadenza naturale legislatura' - - FirenzePost : Governo: Letta, durerà fino a fine legislatura. D’accordo, con distinguo, Salvini -