Governo | Draghi | ' devo tanto a mia moglie | mia vita è storia bella che si incentra su di lei'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - I genitori, gli insegnanti, laSerena. A sorpresa il premier Mario, salutando gli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, parla del suo 'pantheon', motivando le proprie scelte. "Mi hanno veramente commosso le parole di chi ha parlato prima - ha esordito - non c'è molto che io vi possa dire. Una cosa però mi è venuta in mente quando mi hanno presentato quel bellissimo dono, quella bellissima rosa per mia. Una delle domande che erano previste in questa conversazione in classe era: 'Presidente quale è il suo idolo?'. Più che pensare a idoli, spesso penso a chiqualcosa, a qualcuno nella miaper quel che sono diventato, per quello che ero, per tutto. E mi vengono in mente tre gruppi di persone". ha spiegato. "Uno, io...