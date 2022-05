Governo: Draghi a studenti, 'contano rispetto regole e lavoro, difendete valori Carta' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Lavorare, che è importantissimo" e il "rispetto delle regole". valori che il premier Mario Draghi ha appreso dai suoi genitori, e che oggi indica agli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. "La pace, la libertà, la democrazia, la pari dignità: come diceva il presidente Zaia prima, questo è uno Stato dove si curano tutti, non ci sono differenze - ha detto il presidente del Consiglio ai ragazzi -. Naturalmente noi facciamo di tutto perché questi valori siano verificati nella realtà, perché spesso uno dice delle parole che poi non hanno riscontro nei fatti. Ecco, quello è uno dei doveri che abbiamo tutti noi: cercare di far sì che alle parole corrispondano i fatti. Che alle parole della Costituzione, che sono bellissime, le parole ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Lavorare, che è importantissimo" e il "delle".che il premier Marioha appreso dai suoi genitori, e che oggi indica aglidella scuola Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. "La pace, la libertà, la democrazia, la pari dignità: come diceva il presidente Zaia prima, questo è uno Stato dove si curano tutti, non ci sono differenze - ha detto il presidente del Consiglio ai ragazzi -. Naturalmente noi facciamo di tutto perché questisiano verificati nella realtà, perché spesso uno dice delle parole che poi non hanno riscontro nei fatti. Ecco, quello è uno dei doveri che abbiamo tutti noi: cercare di far sì che alle parole corrispondano i fatti. Che alle parole della Costituzione, che sono bellissime, le parole ...

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - FratellidItalia : ?? Il governo Draghi vada a casa - lucianonobili : “Appetito ucraino” “Voglia di tutto e subito”. Perchè mentre il governo #Draghi, insieme all’Europa, sta sostenendo… - Andre_Neo89 : NO. NOI NON SIAMO AL FIANCO DI DRAGHI, COSÌ COME NON SIAMO AL FIANCO DI QUESTO GOVERNO, DELL'EUROPA O DEGLI USA. PA… - Pasquina22 : RT @AnitaCecolin: Mario Draghi traballa. In giro c’è chi sostiene che la sua pazienza sia finita. E si vocifera addirittura una crisi di go… -