Google-Veneranda Fabbrica. Il Duomo diventa "remixed" (Di venerdì 20 maggio 2022) Una piattaforma digitale mostrerà i tesori e le storie della cattedrale; ogni dettaglio in alta definizione Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Una piattaforma digitale mostrerà i tesori e le storie della cattedrale; ogni dettaglio in alta definizione

Advertising

bitcityit : Google digitalizza il Duomo di Milano: Google Arts Culture e Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano annunciano la p… - ADM_assdemxmi : RT @DuomodiMilano: La Veneranda Fabbrica del #DuomodiMilano si unisce a @googlearts, la piattaforma tecnologica sviluppata da #Google per p… - medicojunghiano : RT @DuomodiMilano: La Veneranda Fabbrica del #DuomodiMilano si unisce a @googlearts, la piattaforma tecnologica sviluppata da #Google per p… - HeyGiammattey : RT @DuomodiMilano: La Veneranda Fabbrica del #DuomodiMilano si unisce a @googlearts, la piattaforma tecnologica sviluppata da #Google per p… - razzaromagnola : RT @DuomodiMilano: La Veneranda Fabbrica del #DuomodiMilano si unisce a @googlearts, la piattaforma tecnologica sviluppata da #Google per p… -