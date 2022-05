Gold Fleet | buoni i risultati per la squadra italiana nella prima giornata

Advertising

PressMareItalia : Prima giornata di Gold fleet che #regala ottimi piazzamenti per la squadra italiana. -

OA Sport

Entrati inanche Antonino Cangemi (38), Mattia Camboni (55), Jacopo Renna (58), Manolo Modena (63). Giovedì la flotta sarà divisa ine silver(primi 77 maschi e prime 47 femmine)...Entrati inanche Antonino Cangemi (38), Mattia Camboni (55), Jacopo Renna (58), Manolo Modena (63). Giovedì la flotta sarà divisa ine silver(primi 77 maschi e prime 47 ... Vela, Europei IQ Foil 2022: Nicolò Renna vola nella flotta gold e sale in seconda piazza! Rimontano Di Tomassi e Maggetti Isle of Wight LeBlanq welcomes Bradley Wiggins and Johan Museeuw; Marking a return to the Isle of Wight following his first ever visit in 2021, Sir Bradley was this yea ...“I had a better day,” a happier Morris said. “It’s good to practice sailing in the front (of the fleet). I still wish I had made the Gold fleet, but all I can do is learn from here,” the Woollahra ...