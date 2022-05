Gli ultimi soldati usciti da Azovstal, il Cremlino mostra la resa degli ucraini – Il video (Di venerdì 20 maggio 2022) Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video degli ultimi soldati ucraini che si sono arresi dopo tre mesi di resistenza nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. Nelle immagini del Cremlino vengono mostrati i soldati mentre vengono identificati uno a uno e controllati dall’esercito russo all’esterno prima di essere trasportati in prigionia. Le immagini seguono l’annuncio del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che, citato dall’agenzia Tass, ha annunciato a Vladimir Putin di aver preso il «totale controllo» dell’impianto. Leggi anche: Azovstal, il Cremlino: «L’acciaieria totalmente nostra. 2.439 soldati ucraini si sono arresi» L’addio alla ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Il ministero della Difesa russo ha diffuso unche si sono arresi dopo tre mesi di resistenza nell’acciaieriaa Mariupol. Nelle immagini delvengonoti imentre vengono identificati uno a uno e controllati dall’esercito russo all’esterno prima di essere trasportati in prigionia. Le immagini seguono l’annuncio del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che, citato dall’agenzia Tass, ha annunciato a Vladimir Putin di aver preso il «totale controllo» dell’impianto. Leggi anche:, il: «L’acciaieria totalmente nostra. 2.439si sono arresi» L’addio alla ...

