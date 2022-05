“Gli italiani bocciano Draghi, Ue e Nato”: il sondaggio che affossa i guerrafondai (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Da una parte c’è il pensiero unico, che genera la narrazione unica sull’Occidente buono contro la Russia cattiva; dall’altra c’è la realtà, che dice che le cose stanno molto diversamente. Certo, la valutazione di una guerra non si soppesa in base al televoto. Eppure, sondare l’opinione pubblica è sempre interessante, perché ci fa capire lo stato di salute dell’informazione italiana. Che è ovviamente pessimo. Lo rivela il sondaggio diffuso ieri sera a Piazzapulita, da cui emerge che la maggioranza degli italiani non si è bevuta la retorica guerrafondaia sciorinata a reti unificate. Il sondaggio di Piazzapulita Tanto per cominciare, Formigli mostra un sondaggio che rileva il gradimento degli italiani nei confronti dell’invio di armi all’Ucraina: quasi la metà degli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag – Da una parte c’è il pensiero unico, che genera la narrazione unica sull’Occidente buono contro la Russia cattiva; dall’altra c’è la realtà, che dice che le cose stanno molto diversamente. Certo, la valutazione di una guerra non si soppesa in base al televoto. Eppure, sondare l’opinione pubblica è sempre interessante, perché ci fa capire lo stato di salute dell’informazione italiana. Che è ovviamente pessimo. Lo rivela ildiffuso ieri sera a Piazzapulita, da cui emerge che la maggioranza deglinon si è bevuta la retoricaa sciorinata a reti unificate. Ildi Piazzapulita Tanto per cominciare, Formigli mostra unche rileva il gradimento deglinei confronti dell’invio di armi all’Ucraina: quasi la metà degli ...

